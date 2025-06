Le Wydad voulait CR7 et Harit pour la Coupe du monde des clubs

Chou blanc.

Quatre équipes africaines participent à la Coupe du monde des clubs : Al Ahly, l’Espérance de Tunis, les Mamelodi Sundowns et le Wydad. Placé dans le groupe de Manchester City, de la Juventus et d’Al Ain, le club de Casablanca aura fort à faire pour voir les huitièmes de finale. Ses chances auraient cependant pu grandir s’il avait réussi à attirer les renforts qu’il espérait. Hicham Ait-Menna, président du Wydad, a glissé quelques noms – et pas des moindres – sur RMC.

« Je suis revenu deux ou trois fois à la charge »

Cristiano Ronaldo en fait partie. « C’est vrai que j’avais contacté l’un de ses amis agents, il y a trois mois et demi ou quatre mois, en lui disant : “Est-ce qu’il ne voudrait pas jouer la Coupe du monde des clubs ?” Il m’a répondu : “Écoute, je ne pense pas.” […] Il n’y a jamais eu de vraies négociations, explique Ait-Menna. Nous aurions souhaité l’avoir, mais financièrement, nous n’aurions pas pu payer le prix qu’il vaut. Sauf s’il avait montré de l’intérêt… Je suis même revenu deux ou trois fois à la charge. (Sourire.) »

La piste de l’international marocain Sofyan Amrabat était beaucoup plus chaude. « Je le remercie parce qu’il a vraiment tout fait pour venir jouer avec nous. Mais la décision revient à son club, qui ne l’a pas libéré », déplore le président. Il a aussi tenté le coup avec Amine Harit, « à travers un agent qu’on a en commun », mais le Marseillais, peu utilisé par Roberto De Zerbi, « n’était pas dans le mood de venir jouer ».

Pas grave, Mohamed Rayhi et Oussama Zemraoui seront bien là.

