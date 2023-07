L’Espagne s’adjuge l’Euro U19 féminin

Bandidas.

Pendant que les grandes sont à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce dimanche, les cadettes espagnoles ont remporté l’Euro U19 organisé en Belgique. Une victoire obtenue aux tirs au but contre l’Allemagne (0-0, 3-2), pour ce qui constitue le deuxième titre consécutif de l’Espagne sur la scène continentale, le quatrième depuis 2017 (pour une compétition annuelle) et le cinquième de son histoire.

Tout a d’ailleurs commencé par une phase de poules presque parfaite, rythmée par une efficacité offensive remarquable (dix buts inscrits en trois matchs, avec deux victoires : face à l’Islande 3-0, puis la République tchèque 7-0) et conclue par une deuxième place derrière la France – seule sélection à être venue à bout de cette Rojita (succès 2-0), avant de s’incliner en demi-finales. Ces mêmes demies, que l’Espagne a idéalement su gérer en battant les Pays-Bas (1-0), avant de faire la fête aux Allemandes.

On appelle cela une dictature.

Pronostic Japon Espagne : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine