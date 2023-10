Pronostic Lituanie Hongrie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Hongrie valide sa qualification face à la Lituanie ?

Déjà condamnée, la Lituanie, ne disputera pas le prochain Euro, et ce malgré sa première victoire obtenue dans ces éliminatoires face à la Bulgarie (2-0) la semaine dernière. C’est d’ailleurs leur premier succès depuis mars 2022 (courte victoire face à la pire nation européenne Saint-Marin 2-1). A l’aller, c’est la Hongrie qui l’avait emporté sur le score de 2-0. La sélection manque cruellement de joueurs de haut niveau, mais plusieurs joueurs expérimentés sont présents le meilleur buteur Fedor Cernych (AEL Limassol, 13 réalisations en 85 sélections) ou l’ancien Messin Ikaunieks (ainsi que son frère)

Les Hongrois ont une équipe très prometteuse, et récoltent de très bons résultats ces derniers temps. La consécration peut arriver dès ce soir en cas de victoire, eux qui sont en tête de cette poule des éliminatoires pour l’Euro. Toujours invaincue dans ces éliminatoires, et forte de deux victoires contre le favori de la poule qu’est la Serbie, la Hongrie est emmenée par plusieurs joueurs très intéressants. A commencer par le crack Szoboszlai (Liverpool), assisté par son ancien coéquipier à Leipzig Willi Orban (6 buts en 43 sél), qui sera malheureusement absent pour cette rencontre. Le secteur offensif est bien garni avec la présence de Sallai (Fribourg, 44 capes), le milieu offensif performant en MLS Gazdag (4 réalisations en 21 sél), et le sérial buteur Varga (Ferencvaros), qui a d’ailleurs marqué samedi contre la Serbie comme Sallai. La Hongrie devrait logiquement s’imposer pour assurer au plus vite sa qualification, et sera emmenée par son crack Szoboszlai, capable de marquer des pralines de 30m dans le jeu comme sur coup de pied arrêté, et très présent offensivement.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

