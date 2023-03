Maxime Lopez sur ses années à Marseille : « On m’a tué »

La passion tue.

Formé à l’OM, Maxime Lopez (25 ans) a avoué ce mercredi, dans l’émission Le Club des 5 sur YouTube, avoir passé les « meilleures années » de sa vie à Marseille. Mais il retient aussi les moments où il estime avoir reçu des critiques dans « les médias locaux » qui allaient « au-delà du respect ». Il revient sur ces moments : « Honnêtement, je n’ai aucun regret. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là… On me parlait du Barça. La première année à l’OM, il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après, on m’a tué. […] Je suis allé au Vélodrome pour OM-Paris, et les gens m’adorent, je n’en doute pas. Mais j’ai mal vécu certaines choses. On va perdre un match, ceux qui vont faire un match de merde mais qui mettent un but vont sauver leur match. Mon profil fait que même si je fais bien mon taf de 6, on va dire que j’ai été naze. »

Aujourd’hui à Sassuolo, Lopez garde l’équipe de France dans un coin de la tête : « Est-ce que je dois aussi passer un palier dans un top club ? C’est mon objectif, sans penser à l’équipe de France. Avoir plus de visibilité. Quand tu fais des top matchs à Sassuolo, ça a moins de valeur qu’à Milan par exemple. Et c’est pas dénigrer là où je suis, c’est juste être réaliste. » Le milieu de terrain dresse également le portrait de son ancien entraîneur Roberto De Zerbi, dont la méthode fascine à Brighton en ce moment. : « Je l’appelle “le génie”. […] Les premiers entraînements étaient intenses mentalement et physiquement, mais après, tu prends du plaisir. […] Par contre attention, c’est un Bielsa bis, il est fou dans sa tête. C’est un amour en dehors du terrain, mais quand il arrive sur le terrain… La charge mentale est limite plus lourde que la charge physique. Tant qu’il n’a pas ce qu’il veut, il ne s’arrête pas. Les séances duraient 2h30, et dans les six mois que j’ai fait avec lui, on a dû au moins faire une séance de 3h. […] Le mec est perfectionniste. Je parle beaucoup avec Samir Nasri et il dit que c’est pareil avec Guardiola. Pour moi, c’est un Guardiola bis. »

@maximelopez : « Avec De Zerbi c’est comme avec une meuf, j’ai eu le feeling direct, un coup de foudre ⚡️» pic.twitter.com/3O9EJsjyxH — Le Club des 5 (@LeClubDes_5) March 22, 2023

Vous imaginez un mélange entre Bielsa et Guardiola ?

