Kylian Mbappé raconte la préparation de son but express face à Lille

Mbappé en 9 (secondes), c’est ça la solution.

Kylian Mbappé est le co-détenteur du record du but le plus rapide de Ligue 1. Le 21 aout dernier, le natif de Bondy entrait dans les livres de records en ouvrant la marque face à Lille après seulement trois passes et un peu plus de huit secondes de jeu, un record qu’il partage avec Michel Rio, lui aussi buteur avec Caen contre Cannes en 1992, dans la même seconde. Un an plus tard, pour Prime Video, Kyky revient sur la préparation de ce but par Christophe Galtier : « On l’a bossée la veille du match, mais deux minutes. Je me rappelle, c’était Christophe Galtier à l’époque. Il vient avec un schéma et on le fait une fois. Il dit : « On va le refaire deux ou trois fois ». Nous on lui dit : « Non mais on a compris, ne t’inquiète pas, demain c’est bon » »

😍 Quand Kylian Mbappé nous raconte l’origine de ce but magique inscrit contre le LOSC au bout de seulement 9 secondes ! 🔥 L’entretien avec le numéro 7 du @PSG_inside est à retrouver dimanche soir dans #DSF. pic.twitter.com/dEomwCnhKh — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 9, 2024

Cette combinaison était d’ailleurs une tactique réalisée par les U19 du PSG en Youth League face à Salzbourg. « Le montrer, c’est une chose. Le faire à l’entraînement, à vide, c’en est une autre, mais le réaliser dans ce contexte, bravo », avant commenté Galtier. De son côté, Michel Rio revendique toujours le record du but le plus rapide de l’histoire, images à l’appui. « Si on reprend les images, Mbappé est en 8’’06 et moi à 7’’72. Et d’ailleurs ça se voit à vitesse réelle, quand ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian est aux six mètres encore. »

S’il mettait autant de temps à se décider sur son avenir…

Les notes de Lille-PSG