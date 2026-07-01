Pronostic Suisse Algérie : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Suisse Algérie : analyse complète du huitième de finale, cotes, et notre pari « Suisse vainqueur » ou « les deux équipes marquent ». Comparez les statistiques !

Informations clés La Suisse reste sur deux victoires consécutives, 12 buts marqués en 5 matchs.

L’Algérie a encaissé 7 buts sur ses cinq derniers matchs, dont un 3-3 contre l’Autriche.

La Suisse n’a pas réalisé de clean sheet sur cette période, mais n’est jamais restée muette.

Aucune confrontation récente entre la Suisse et l’Algérie en compétition officielle.

Pari bonus : les deux équipes ont marqué lors des 5 derniers matchs de la Suisse.

Infos du match Stade BC Place Vancouver (Vancouver, Canada) — capacité 52 497 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée 8e de finale Entraîneur Suisse Murat Yakin Entraîneur Algérie Vladimir Petkovic

La Suisse aborde ce huitième de finale avec l’élan de deux victoires consécutives, confirmant une dynamique offensive efficace (12 buts en 5 matchs, aucune rencontre sans marquer). Cette constance devant le but contraste avec une défense qui n’a pas encore réalisé de clean sheet sur la période récente, un point à surveiller face à une Algérie capable de coups d’éclat. En face, les hommes de Vladimir Petković ont validé leur qualification de justesse après un nul spectaculaire contre l’Autriche (3-3), mais leur solidité reste en question : 7 buts encaissés sur les cinq derniers matchs, dont trois lors de la défaite initiale face à l’Argentine. Sous la direction de Murat Yakın, la Nati s’appuie sur l’expérience de son milieu emmené par Granit Xhaka et l’impact régulier de Breel Embolo, alors que l’Algérie, portée par Riyad Mahrez, devra retrouver de la rigueur pour espérer franchir ce cap à Vancouver.

Le contexte du match

Le match Suisse – Algérie s’annonce palpitant dans ce huitième de finale de la Coupe du monde. Les deux sélections arrivent avec des dynamiques différentes, mais une même ambition : poursuivre leur parcours dans la compétition. Cette rencontre à Vancouver est l’occasion pour la Suisse de confirmer sa solidité collective tandis que l’Algérie rêve de créer la surprise. Pour se mettre dans l’ambiance des pronostics, découvrez aussi 10 excuses pour justifier votre nullité à Mon Petit Prono, un article décalé sur les petits drames du jeu de pronostics.

La Suisse arrive avec plus de certitudes collectives que l’Algérie

Forme récente de la Suisse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 24/06/2026 Suisse 2-1 Canada W 18/06/2026 Suisse 4-1 Bosnia-Herzegovina W 13/06/2026 Qatar 1-1 Suisse D 06/06/2026 Australie 1-1 Suisse D 31/05/2026 Suisse 4-1 Jordanie W

Invaincue sur ses cinq dernières sorties, la Suisse a alterné victoires nettes à domicile (4-1 contre la Bosnie-Herzégovine, 4-1 contre la Jordanie) et nuls maîtrisés en déplacement. La Nati n’a jamais été muette offensivement sur cette séquence et affiche une régularité marquante, notamment dans la capacité à réagir après un score de parité initial contre le Qatar. Les joueurs de Murat Yakın semblent avoir trouvé leur rythme, portés par la stabilité de leur milieu (Xhaka, Freuler) et la percussion de Breel Embolo en pointe. Cette série de résultats s’accompagne toutefois d’une défense friable, aucun clean sheet en cinq matchs, ce qui laisse la porte ouverte à un match à buts.

Forme récente de l’Algérie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 28/06/2026 Algérie 3-3 Autriche D 23/06/2026 Jordanie 1-2 Algérie W 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie L 11/06/2026 Bolivie 0-4 Algérie W 03/06/2026 Pays-Bas 0-1 Algérie W

L’Algérie arrive avec trois victoires sur ses cinq dernières rencontres, toutes décrochées à l’extérieur, mais aussi avec une fragilité persistante en défense. La lourde défaite contre l’Argentine (0-3) et le nul prolifique face à l’Autriche (3-3) illustrent une tendance à subir face à des équipes offensives. Deux clean sheets sur la période (contre la Bolivie et les Pays-Bas) montrent néanmoins que les Fennecs conservent une capacité à verrouiller derrière dans certains contextes. Sur le plan offensif, ils n’ont flanché qu’une seule fois, avec des buteurs réguliers (Mahrez, Gouiri). La capacité à réagir loin de leurs bases est un atout, mais la gestion défensive face à un bloc suisse structuré pourrait s’avérer décisive.

Historique des confrontations

Suisse – Algérie : les deux équipes ne se sont jamais affrontées récemment, ce qui ajoute une part d’inconnu à ce huitième de finale de la Coupe du monde.

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► Le pari « Suisse vainqueur » est coté à 2,00. Cette cote traduit une estimation de 50 % de chances pour la Nati de s’imposer dans ce huitième de finale. La confiance suisse s’appuie sur une série de deux victoires et une attaque n’ayant jamais été muette lors de ses cinq derniers matchs, alors que la défense algérienne a encaissé 7 buts sur la même période. À domicile (ici, en terrain neutre mais sur la dynamique suisse), la Nati a remporté ses trois dernières rencontres. En revanche, la perméabilité de la défense suisse – aucun clean sheet récemment – laisse la porte ouverte à un scénario où l’Algérie pourrait surprendre, notamment si Mahrez trouve des espaces.

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Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1.82. La Suisse reste sur cinq matchs consécutifs où elle a marqué et encaissé au moins un but, tandis que l’Algérie n’a gardé sa cage inviolée que deux fois sur ses cinq dernières sorties. La tendance offensive des deux côtés et les données de la phase de groupe suggèrent un match ouvert, même si le contexte d’un tour à élimination directe peut parfois freiner les ardeurs. Pour suivre d’autres analyses de cette édition, consultez aussi les dernières actualités sur la qualification de la Belgique face au Sénégal, avec les analyses tactiques de Rudi Garcia.

Rien n’est jamais acquis en Coupe du monde, surtout dans un match à élimination directe où chaque détail compte. Les chiffres récents appuient néanmoins l’idée d’une Suisse plus régulière et mieux armée collectivement pour franchir ce cap, tout en gardant à l’esprit le potentiel offensif algérien. Le pronostic Suisse – Algérie s’oriente vers une victoire suisse mais un match à buts, idéalement avec le pari « les deux équipes marquent » en complément.

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Suisse-Algérie !