Les députés se prononcent pour la réforme de la gouvernance du foot français

75 contre 2 comme un PSG-Guingamp. Examiné ce lundi à l’Assemblée Nationale, le projet de réforme de la gouvernance du foot français a été adopté par les députés. Les parlementaires ont voté à 75 contre 2 pour cette mesure transpartisane qui sera encore débattue en commission mixte paritaire, où députés et sénateurs s’accorderont sur une version commune. Le texte avait déjà été adoptée à la quasi-unanimité par le Sénat le 10 juin 2025. Cette loi luttera contre les « dérives » constatées ces dernières années dans le football français, notamment en interdisant la multipropriété et en créant une société commerciale.

« Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes et utiles »

Le texte permettrait en effet aux fédérations de créer leur propre « société commerciale » qui se chargera des questions commerciales à la place des ligues. Cette disposition avait inquiété le directeur de la LFP Vincent Labrune, qui redoutait un « droit de vie ou de mort » sur « toutes les ligues professionnelles.» En réponse, la députée Virginie Duby-Muller a déclaré qu’elle « s’étonnait donc des manœuvres de certains artisans du statu quo pourtant responsables de la crise de gouvernance.» D’après la parlementaire LR, « cette proposition de loi apporte des réponses concrètes et utiles et que si certaines dispositions pourront encore être améliorées, nous en partageons l’esprit et les objectifs. »

Sa collègue d’Horizons Agnès Firmin-Le Bodo souhaite elle aussi se remettre au travail pour améliorer cette PPL : « Ce texte n’est pas parfait et plusieurs dispositions devront être ajustées et suivies avec attention dans leur mise en œuvre. C’est l’objet de notre débat aujourd’hui. Je veux remercier les clubs qui travaillent en confiance avec les parlementaires depuis des semaines pour corriger ce qui doit l’être de la diffusion en clair ou l’association des supporters à la gouvernance par exemple. Au Havre, bien sûr, mais aussi à Lyon, Rennes, Marseille, Lens, Metz et c’est cet esprit constructif qui doit prévaloir pour faire aboutir ce texte.»

L’adoption de cette loi par l’Assemblée Nationale reste déjà « une victoire » comme l’annonce Éric Coquerel. Sur son compte X, le député LFI remercie ses collègues qui ont adopté aujourd’hui « l’amendement l’interdisant et donnant plus de moyens et de pouvoir à la DNCG pour le contrôler. » La date du passage au Sénat de ce projet de réforme de la gouvernance du foot français n’a pas encore été communiquée.

Pas de 49.3, youpi !

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