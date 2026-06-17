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Les notes d'Argentine-Algérie

Par Julien Faure, avec Ulysse Llamas
Réactions
Les notes d'Argentine-Algérie

Portée par un petit gaucher de MLS de bientôt 39 ans, l'Argentine s'est baladée contre l'Algérie, dont les cadres ont déçu.

Les tops

rodrigo-de-paul

Rodrigo De Paul

Normalement, c’est le maître qui lance la baballe à son toutou. Sur l’ouverture du score, les rôles se sont inversés avec brio.

Note de la rédaction 7/10
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lionel-messi

Lionel Messi

Il fallait nous dire que l’Inter Miami c’était la version 2.0 de la salle de l’Esprit et du Temps. Messi ! Messi ! Messi !

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

alexis-mac-allister

Alexis Mac Allister

Un pied soyeux en guise de pain, une coupe bien courte en guise de fromage, des coups de gueule en guise de steak, un peu de piquant sur les chevilles adverses en guise de cornichon… Le Big Mac Allister est de retour en restaurant !

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Maza

Ibrahim Maza

En une action en début de match, on a cru voir Messi. Puis il a vite fait ses 38 ans, ou l’inverse, on ne sait plus.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

Les flops

luca-zidane

Luca Zidane

On en connaît un qui va se faire gronder par papa, qui a tout vu.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

amine-gouiri-2000-02-16

Amine Gouiri

Il y a des prêts pour se relancer dans le foot international ?

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

aissa-mandi

Aïssa Mandi

Messi lui a tellement marché dessus, qu’il s’est littéralement essuyé les crampons sur ses mollets.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

thiago-almada

Thiago Almada

L’Argentine a une armada, et puis Almada.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Par Julien Faure, avec Ulysse Llamas

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