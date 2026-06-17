- Mondial 2026
- Gr. J
- Argentine-Algérie (3-0)
Les notes d'Argentine-Algérie
Portée par un petit gaucher de MLS de bientôt 39 ans, l'Argentine s'est baladée contre l'Algérie, dont les cadres ont déçu.
Les tops
Rodrigo De Paul
Normalement, c’est le maître qui lance la baballe à son toutou. Sur l’ouverture du score, les rôles se sont inversés avec brio.
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Lionel Messi
Il fallait nous dire que l’Inter Miami c’était la version 2.0 de la salle de l’Esprit et du Temps. Messi ! Messi ! Messi !
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Alexis Mac Allister
Un pied soyeux en guise de pain, une coupe bien courte en guise de fromage, des coups de gueule en guise de steak, un peu de piquant sur les chevilles adverses en guise de cornichon… Le Big Mac Allister est de retour en restaurant !
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Ibrahim Maza
En une action en début de match, on a cru voir Messi. Puis il a vite fait ses 38 ans, ou l’inverse, on ne sait plus.
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Les flops
Luca Zidane
On en connaît un qui va se faire gronder par papa, qui a tout vu.
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Amine Gouiri
Il y a des prêts pour se relancer dans le foot international ?
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Aïssa Mandi
Messi lui a tellement marché dessus, qu’il s’est littéralement essuyé les crampons sur ses mollets.
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Thiago Almada
L’Argentine a une armada, et puis Almada.
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Par Julien Faure, avec Ulysse Llamas