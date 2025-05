Raúl Asencio poursuivi par la justice pour enregistrement et diffusion de contenus pédopornographiques

Il pourra faire des passes à Benjamin Mendy au FC prison.

Il doit se justifier pour le niveau de la défense du Real Madrid, mais aussi pour quelque chose de plus important. Le défenseur du Real Madrid Raúl Asencio est sous le coup d’une procédure pénale. Le tribunal d’instruction de San Bartolomé de Tirajana, aux îles Canaries, l’a confirmé, ce mercredi. Un procès devrait donc voir le jour, comme l’annoncent plusieurs médias espagnols.

Avec Asencio, Andrés García, Ferrán Ruiz et Juan Rodríguez, trois anciens joueurs du Castilla auraient filmé sans leur accord des ébats consentis avec une jeune fille de 16 ans, ainsi qu’avec une autre fille majeure, en juin 2023, aux Canaries. Le joueur avait demandé l’abandon des poursuites, mais cette demande a été rejetée. Selon le code pénal espagnol, les quatre sont accusés des délits de « divulgation de secrets sans consentement et violation de la vie privée », « distribution et transmission à des tiers de vidéos sans avertissement ou consentement des parties lésées » et d’« utilisation de mineurs à des fins pornographiques et possession de matériel pédopornographique. »

Place à la justice.

Le Real Madrid arrache la victoire contre Majorque et retarde le sacre du Barça