Nampalys Mendy quitte librement le RC Lens

Son trio avec Vincent Koziello, Jean Michaël Seri aura laissé des séquelles à plusieurs grands de Ligue 1 lors de la saison 2015-2016. Nampalys Mendy, qui était arrivé à Lens en 2023, quitte déjà le club librement. Ce milieu de terrain attachant, parti à Leicester pour remplacer un certain N’Golo Kanté, n’aura pas eu la suite de carrière que l’on aurait pu espérer. Pourtant, c’est tout ce qu’on lui souhaitait, mais comme ses compères niçois, il a fini au placard en Angleterre avant de se relancer difficilement en France.

Un passage à vide à Lens

Ses six matchs de Ligue des champions n’auront été qu’une petite satisfaction sur ses 33 rencontres au total sous le maillot lensois. Barré par Andy Diouf et Adrien Thomasson au milieu et mis au placard par Will Still cette saison, le Sénégalais de 33 ans repart bredouille de l’Artois et devrait pouvoir retrouver un nouveau club. Ça ne risque pas d’être Southampton, mais si une formation a la bonne idée de reformer le trio Mendy-Koziello-Seri, il faut vite monter dans le train.

