Face à Francfort, Dortmund se relance dans la course à la Ligue des champions

Borussia Dortmund 3-1 Eintracht Francfort

Buts : Adeyemi (33e), Hummels (81e) et Can (90e+3) pour le BVB // Götze (13e) pour l’Eintracht

Un Borussia taille patron.

Alors que, plus tôt dans l’après-midi, le Bayer Leverkusen a continué sa marche en avant vers le titre, le Borussia Dortmund a enchaîné en se relançant dans la course à la C1. Face à l’Eintracht Francfort, sixième, les Schwarzgelben ont dominé tout le match et remontent à la quatrième place en pointant désormais à 10 longueurs devant leur adversaire du soir.

Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui ouvrent les hostilités. Peu avant le premier quart d’heure, Mario Götze, ancien de la maison, punit son ex d’une volée du droit, après qu’Alexander Meyer se soit pourtant interposé face une première tentative signée Omar Marmoush. Mais la domination écrasante du Borussia (70% de possession en première mi-temps) est justement récompensé après la demi-heure de jeu grâce à Karim Adeyemi, lequel reprend sereinement un centre adressé par Malen au second poteau. Au retour des vestiaires, hormis une frappe trop molle de Niels Nkounkou, l’Eintracht ne parvient pas à reprendre les commandes et se fait logiquement punir par un coup de casque plongeant de Mats Hummels, sur un service de Julian Brandt.

Dans la foulée, le BVB joue à se faire peur puisque l’arbitre adresse un carton rouge direct à Emre Can pour un tacle trop appuyé sur la cheville d’Ellyes Skhiri. Mais M. Stieler se voit finalement dans l’obligation de reconsidérer son choix suite à la consultation de la VAR. Ce sera une simple biscotte pour Can, mais celle-ci devait être pleine de vitamines puisque le capitaine des Borussen parvient à faire le break, pour le plaisir, dans le temps additionnel, sur penalty.

Dommage que la trêve arrive, après un scénario pareil, Dortmund semblait prêt à ne faire qu’une bouchée du Bayern. Mais il faudra encore attendre deux semaines.

