Pour Tote, la rue est une meilleure école que les centres de formation

Y a quoi dans ce Tote bag ? À l’heure où les clubs se décarcassent pour doter leur centre de formation des meilleurs équipements, Jorge López Marco dit Tote dézingue tous ces efforts dans un entretien pour Infiltrados sur Youtube. Inconnu du grand public, le gaillard qui approche les 50 ans est tout de même passé par les écoles de l’Atlético et du Real Madrid dans les années 1990 avant d’enregistrer 14 capes avec l’équipe première des Merengues entre 1999 et 2003. Le bonhomme n’en démord pas : les meilleures des leçons viennent de la rue.

« La rue, ça apprend beaucoup, affirme l’ancien milieu de Hércules CF (de 2006-2012). Ça apprend à réfléchir avant d’agir, à sauter pour éviter les coups. Quand on jouait dans la rue à mon époque, la terre ou le ciment nous écorchaient. Ça nous forçait à réfléchir avant d’agir, ça nous obligeait à affronter des plus grands et à trouver un moyen de leur échapper. »

Un football robotisé ?

Si le monsieur tire sur les nouvelles technologies, qu’il juge moins efficaces que la calle pour se dépatouiller des situations, il a aussi lâché un petit tacle envers le foot moderne.

« Ce qui me manque vraiment aujourd’hui, c’est le talent des joueurs, déplore-t-il. Ce sont presque des robots. Ils ont plus d’atouts que nous à leur époque : une meilleure préparation physique, un meilleur entretien d’eux-mêmes, une gestion rigoureuse de leur corps, de leur alimentation et de leur récupération à domicile avec un coach personnel – chose impensable à mon époque. Mais en matière de talent, de capacité à innover, à improviser, ils n’ont plus ça. Lamine l’a, Pedri l’a, sept joueurs l’ont, mais avant, ils étaient 70. »

Si nombreux qu’ils lui ont bouché la voie…