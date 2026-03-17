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Un international belge démontre son amour pour le maillot

JF
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Un international belge démontre son amour pour le maillot

Capitaine, mon capitaine. Absent des terrains depuis la fin janvier à cause d’un problème à la cheville, Youri Tielemans ne sera pas prêt pour disputer la prochaine trêve internationale. Pourtant, selon le média Het Nieuwsblad, le capitaine désigné par Rudi Garcia devrait être du prochain rassemblement des Diables rouges… en accompagnateur.

Ce dernier aurait en fait demandé à accompagner l’équipe en vue du prochain Mondial, signe de son dévouement pour l’équipe et de sa volonté de commencer à construire le groupe à quelques mois de la Coupe du monde. Une demande loin d’être anodine, alors que la Belgique ira aux États-Unis, à Atlanta et Chicago, pour affronter les USA et le Mexique.

Tielemans va donc se farcir plusieurs milliers de kilomètres, simplement pour accomplir son rôle de capitaine. Bonne pioche de Rudi Garcia ! Toujours selon le même média, Kevin De Bruyne et Romelo Lukaku auraient aussi fait part de leur volonté d’en être malgré un retour de blessure très récent. L’union sacrée chez les Belges, c’est maintenant !

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JF

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