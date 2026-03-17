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Pourquoi la Malaisie se fait virer de la Coupe d’Asie 2027 ?

AR
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Pourquoi la Malaisie se fait virer de la Coupe d’Asie 2027 ?

La tête qui tourne. Déjà sanctionnée financièrement en décembre par la FIFA pour un scandale de fraude à la nationalité, la Malaisie est de nouveau pénalisée, mais cette fois-ci par l’AFC (Confédération asiatique de football). Celle-ci retire les deux victoires de la Malaisie dans son groupe F, mettant un terme à ses chances de qualification pour la Coupe d’Asie 2027.

Des naturalisations bidon

Avec six points en moins et donc de retard sur le Vietnam, la Malaisie n’est plus leader de son groupe et ne participera pas à la Coupe d’Asie 2027. La FAM écope également d’une amende de 50 000 dollars, qu’elle doit régler sous 30 jours.

Au cœur de l’affaire, sept internationaux nés à l’étranger. La FIFA les accuse d’avoir produit de faux documents pour justifier d’origines malaisiennes fictives. Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca et João Brandão Figueiredo, nés aux Pays-Bas, en Espagne, en Argentine ou au Brésil (et pour la plupart passés par le club de Johor Darul Ta’zim) n’auraient en réalité « aucun lien avec la Malaisie » selon le TAS.

Il reste bien une place en Kings League, sinon ?

La Malaisie sanctionnée par la FIFA pour fraude à la nationalité

AR

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