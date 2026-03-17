Cet ancien de Nice et de Rennes continue de jouer… à 76 ans

Papy fait de la résistance. Alain Rizzo, ancien footballeur professionnel dans les années 1960, 1970 et 1980, n’a pas quitté le monde du ballon rond. Âgé de 76 ans aujourd’hui, l’ex-défenseur français est au service du Calavon FC, en quatrième division de district… en tant que joueur, rapporte Ouest-France. Il occupe même une place de titulaire au sein du club vauclusien.

Une carrière riche entre la D1 et D2

Alain Rizzo a été formé à l’OGC Nice, avec lequel il découvre le monde professionnel en 1967, avant d’évoluer à l’AC Arles de 1970 à 1971. À la suite d’un court passage à l’ES La Ciotat, Rizzo s’engage au Stade rennais (1972-1977) où il dispute 188 matchs.

Sa carrière professionnelle se termine paisiblement à l’Olympique avignonnais en 1981. Le natif de Marseille compte 162 matchs de Division 1 à son actif, ainsi que 199 rencontres de Division 2.

Alain Bonpays a trouvé son successeur.

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