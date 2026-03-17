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Deux joueurs du PSG sous la menace d’une suspension en Ligue des champions

CT
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Deux joueurs du PSG sous la menace d’une suspension en Ligue des champions

Alerte jaune à Paris. Le Paris Saint-Germain se rend à Stamford Bridge pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea, ce mardi (21 heures). Vainqueurs du match aller (5-2), les hommes de Luis Enrique sont bien partis pour se qualifier en quarts de finale, mais ne vont pas se contenter du minimum à Londres.

De ce fait, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes devront être plus vigilants que les autres. Les deux Parisiens ont reçu deux cartons cette saison en Ligue des champions et seront suspendus pour un potentiel quart de finale aller en cas de récidive face aux Blues. Si Chelsea parvient à renverser Paris, Enzo Fernandez et Andrey Santos rateront la première manche des quarts en cas de biscotte.

Rangez vos tacles.

En direct : Chelsea-PSG (0-0)

CT

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