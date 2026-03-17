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Bruno Fernandes dépoussière un vieux record de Premier League

JF
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Bruno Fernandes dépoussière un vieux record de Premier League

À nouveau auteur de deux passes décisives ce week-end face à Aston Villa, dont une délicieuse pour Matheus Cunha, Bruno Fernandes n’en finit plus d’affoler les compteurs avec Manchester United. Avec 16 bonbons au compteur à huit journées de la fin, il menace franchement le record du championnat, codétenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry, tous deux auteurs de 20 caviars en une seule campagne.

Mais ce n’est pas tout, puisque le numéro 8 a déjà dépoussiéré une vieille marque datant de la saison 1994-1995 et sortie tout droit de la botte de Darren Anderton, qui évoluait alors à Tottenham.

C’est Opta qui nous sort cette stat’ qui donne encore un peu plus de valeur aux passes décisives de Fernandes : ces dernières ont permis à Manchester de gratter 18 points au classement, un chiffre jamais atteint dans l’histoire de la « meilleure ligue du monde ». Sans ces 18 points, United serait actuellement… 14e de Premier League.

Peut-être le seul joueur mancunien à maintenir un niveau de jeu élevé ces dernières saisons, et proche d’un départ l’été dernier, le Portugais continue donc de porter les Red Devils sur ses épaules. Sur ces 10 derniers matchs de Premier League, Fernandes compte même 9 offrandes, de quoi largement contribuer au regain de forme entamé depuis la prise de pouvoir de Michael Carrick sur le banc.

Et avec tout ça, voilà Man U sur le podium !

Bruno Fernandes s’offre un nouveau record avec Manchester United

JF

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