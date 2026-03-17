La colère d’un groupe de supporters des Girondins de Bordeaux

Ne pas se laisser faire. Les Girondins de Bordeaux ont décidé ce samedi de ne plus reconnaître l’un de leurs groupes de supporters, les North Gate. Ces derniers n’ont pas tardé a réagir : « Nous dénonçons avec fermeté la décision prise par le club, qui choisit de sanctionner collectivement les North Gate. (…) Nous regrettons cette décision et dénonçons le deux poids, deux mesures dont notre association fait l’objet », peut-on lire dans un communiqué publié par le groupe sur les réseaux sociaux.

Le groupe dénonce une sanction collective

Tout juste nouveau leaders de leur groupe en National 2, les Girondins ont pris cette décision suite à la condamnation de deux membres du groupe pour violences aggravées sur un autre supporter issu du groupe des UltraMarines, fin janvier.

Une décision que regrette le groupe, qui dénonce un manque d’impartialité : « Le traitement réservé aux différents groupes de supporters du FC Girondins de Bordeaux n’est pas équitable, d’autres groupes de supporters, impliqués dans des affaires tout aussi graves, parfois même plus médiatisées, n’ont jamais subi de sanctions collectives aussi radicales. Cette différence de traitement interroge (…) Sanctionner collectivement notre groupe ne résoudra rien et ne fera qu’accentuer les fractures déjà existantes entre les supporters bordelais. »

De plus, les Girondins jouent gros cette semaine, avec un déplacement chez le dauphin de La Roche-sur-Yon. À neuf journées de la fin du championnat, les deux équipes sont au coude à coude au classement. Pour rappel, seule la première place est synonyme de promotion en National 1.

Une fin de saison à la sauce bordelaise.

Les Girondins de Bordeaux ne reconnaissent plus l’un de leurs groupes de supporters