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Un ancien de Ligue 1 cambriolé et séquestré avec sa famille

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Un ancien de Ligue 1 cambriolé et séquestré avec sa famille

Une sombre histoire. Dans la nuit de lundi à mardi, Neil El Aynaoui a été victime d’un cambriolage alors que sa famille et lui étaient présents sur place. C’est vers 3 heures du matin que six hommes armés et cagoulés ont pénétré dans le domicile du joueur. Les malfaiteurs ont dérobé des bijoux d’une valeur d’environ 10 000 euros, une montre Rolex de 6 000 euros ainsi que de nombreux sacs à main de marque.

Il a été séquestré avec sa famille

Pas franchement le genre de réveil qui fait plaisir. Selon les informations du Corriere dello Sport, l’ancien Lensois, sa femme, sa mère ainsi que son frère et la compagne de ce dernier ont été surpris en plein sommeil. Sous la menace des armes, la famille a été séquestrée dans une pièce pendant que les agresseurs s’emparaient de leurs biens.

Arrivée cette saison sous les couleurs de la Roma, l’international marocain est choqué des événements et ne participera pas à l’entraînement ce mardi, à quelques jours du match retour de Ligue Europa contre Bologne.

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