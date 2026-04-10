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La prestation de la soirée est pour Donyell Malen

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La prestation de la soirée est pour Donyell Malen

  Roma 3-0 Pise

Buts : Malen (3e, 43e et 52e)

Joli coup, lors du dernier mercato hivernal. Arrivé en janvier 2026 à la Roma en provenance d’Aston Villa, Donyell Malen réussit pour le moment une très bonne deuxième partie de saison. Ce vendredi soir, il a d’ailleurs continué sur cette voie en battant à lui tout seul Pise.

Lors de la 32e journée de Serie A, la Louve a en effet vu son joueur s’offrir un triplé en moins d’une heure et lui donner facilement la victoire. Les trois buts ne sont pas forcément tous beaux ni difficiles à mettre, mais le bonhomme a su profiter pleinement des erreurs adverses.

Que d’erreurs adverses…

Dès la troisième minute de jeu, le héros de la soirée a d’abord réalisé un exploit personnel pour ouvrir le score en solo. Le Néerlandais a ensuite fait le break juste avant la mi-temps au bout d’une action aussi confuse que laborieuse, qui ne restera pas dans les annales.

Enfin, l’attaquant hollandais s’est permis le hat-trick en première intention peu après la reprise. Cette prestation permet aux locaux de rester dans le coup au classement, en revenant à hauteur de la Juventus (cinquième) et en distançant l’Atalanta (septième). En tout cas, un certain Romain est en forme…

La course au titre est-elle pliée en Italie ?

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