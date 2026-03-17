Quand Rafael Leão cite la Bible pour répondre aux critiques

Joue-la comme Karim. Alors que le Milan s’est incliné face à la Lazio ce dimanche en Serie A (1-0), Rafael Leão ne s’est pas particulièrement illustré, montrant plusieurs signes de frustration au cours de la partie. Au cœur d’une petite polémique en Italie, l’attaquant portugais a choisi de répondre en piochant dans la Bible.

« Fais ce qui est en ton pouvoir ; l’impossible est mon devoir », cite mystérieusement le joueur du Milan dans une story publiée sur Instagram. Une punchline attribuée à l’ange Gabriel, si l’on en croit Luc dans le verset 1:37 de son Évangile (bien que la version française du verset, moins prolixe que la citation en portugais partagée par Leão, stipule simplement que « rien n’est impossible à Dieu »).

L’ange Gabriel et l’embrouille avec Pulisic

Quoi qu’il en soit, dans une langue comme dans l’autre, le message de l’international portugais n’est pas tout à fait limpide, si c’est bien aux événements du dernier match qu’il veut faire référence. Sorti peu avant l’heure de jeu à l’Olimpico, Leão avait montré toute sa frustration, refusant le câlin offert par son entraîneur, Massimiliano Allegri.

L’attaquant se serait également frité avec son coéquipier Christian Pulisic dans le vestiaire, reprochant à ce dernier de ne pas lui avoir passé le ballon à plusieurs reprises. Tentative d’interprétation, peut-être Leão veut-il simplement signifier que s’il n’est pas mis dans les meilleures conditions, il ne faut pas trop lui en demander.

Tout ça pour ça.

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