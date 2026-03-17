Un énorme changement dans les habitudes de Chelsea ?

Tout part à vau-l’eau. À quelques heures de leur huitième retour de Ligue des champions contre le PSG, les joueurs de Chelsea sont en plein doute. Rapport à leur lourde défaite du match aller ? Oui, mais pas que. Comme le rapporte le Daily Mail, les Blues hésitent à abandonner leur rituel d’avant-match, qui consiste à se réunir dans le rond central pour se motiver.

Une sympathique routine lancée fin janvier avant une rencontre de Ligue des champions contre Naples, à l’initiative du capitaine londonien, Reece James, et de Willie Isa, ancien joueur de rugby à XIII intégré au staff de Chelsea. Oui mais voilà, le geste a fait polémique ce week-end en marge d’un match de Premier League contre Newcastle, les onze Blues ayant encerclé l’arbitre Paul Tierney, donnant lieu à une séquence pour le moins cocasse.

Image lunaire en #PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 😳 L’arbitre Paul Tierney se retrouve au milieu des joueurs de Chelsea, en pleine accolade collective, juste avant le coup d’envoi face à Newcastle United ⚽ 😆 pic.twitter.com/F0tbVTM6Qa — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 14, 2026

Une trop grande source de distraction ?

Si le tabloïd britannique affirme que Chelsea en aurait conclu en interne que cette routine serait une « trop grande source de distraction », Liam Rosenior a plutôt affirmé le contraire ce lundi en conférence de presse : « Je pense qu’ils vont continuer à le faire. Ce qu’on veut éviter, c’est de provoquer [l’adversaire] ou s’attirer des ennuis. On décidera ce que l’on fera demain [mardi], une fois sur le terrain. »

Le suspense est insoutenable.

Le PSG a plus d’une chance sur 20 de se faire éliminer ce mardi