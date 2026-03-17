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Thierry Henry et Jamie Carragher défendent Arsenal

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Thierry Henry et Jamie Carragher défendent Arsenal

Est-ce qu’Arsenal est vraiment moche ? Pour Sky Sports, Thierry Henry et son acolyte Jamie Carragher expliquent en avoir marre des critiques sur le leader incontestable de Premier League. « Après 22 ans, je ne dis pas qu’on va gagner le championnat, mais peu importe comment tu le gagnes, si t’y arrives je respecterai ça », commence le Français qui demande simplement à Mikel Arteta de faire gagner Arsenal.

Carra’ va plus loin : « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer au football. Ce qui compte, c’est d’être le meilleur dans ce que tu fais. Que tu sois fan d’Arsenal ou non, on se souviendra d’eux comme l’équipe des coups de pied arrêtés. » 

Le vilain petit canard-senal

Mais alors, pourquoi est-ce que certains critiquent tant ces Gunners ? « Beaucoup de personnes préfèrent que n’importe qui d’autre gagne la Premier League », pose Henry. Carragher, qui a joué à Liverpool, complète avec une théorie : « Peut-être que c’est à cause de la fanbase (d’Arsenal) sur les réseaux sociaux, qui fait l’objet de quelques critiques. »

Encore un coup des French Gunners.

Max Dowman, 16 ans et toutes ses dents

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