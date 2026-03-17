Un diffuseur inédit pour la Coupe du monde

Lâche un like, abonne-toi et partage à tes potes ! Grande nouvelle pour la diffusion de la Coupe du monde, la compétition débarque sur YouTube ! Cette innovation marque un partenariat inédit dans l’histoire du Mondial. Les 10 premières minutes des matchs en direct Dans les faits, les diffuseurs auront la possibilité de diffuser les 10 premières minutes des rencontres sur leur chaîne YouTube. Pas forcément très utile pour une chaîne gratuite comme M6, mais potentiellement beaucoup plus pour beIN Sports, qui pourra en profiter pour attirer quelques abonnés supplémentaires, attrapés par les premiers instants d’une rencontre.

Encore mieux pour les téléspectateurs, les chaînes pourraient même décider de retransmettre les rencontres en intégralité, tout en ayant la possibilité de les monétiser à travers la plateforme. D’autres goodies comme des images exclusives et immersives pourraient atterrir sur la plateforme, à l’image des résumés de match.

YouTube is officially a Preferred Platform for the @FIFAWorldCup 2026 ⚽ Get closer to the action than ever before: ✅Go behind-the-scenes with your favorite @YouTubeCreators. ✅Revisit iconic archival matches on the official FIFA channel. ✅Media partners can stream the first… — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) March 17, 2026

Dans un communiqué officialisant le partenariat, le secrétaire général de la FIFA Mattias Grafström a annoncé les objectifs d’un tel accord : « La FIFA est ravie d’accueillir YouTube en tant que plateforme préférentielle de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Cet accord offre la meilleure vitrine possible au contenu exclusif produit par la FIFA, ainsi que des opportunités sans précédent aux partenaires médias et créateurs de contenu. Ce sera du jamais-vu pour les supporters du monde entier. » Mettant en avant un accès privilégié pour les fans, la plateforme annonce aussi la mise en ligne de matchs historiques dans leur intégralité ainsi que certains moments « iconiques » du tournoi.

La Coupe du monde partout, tout le temps.

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