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Chelsea ou PSG : Makélélé a choisi son camp

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Chelsea ou PSG : Makélélé a choisi son camp

Un soutien de taille. Chelsea reçoit le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale retours de Ligue des champions dans son antre de Stamford Bridge. Les Blues sont dans l’obligation de gagner par trois buts d’écart pour combler leur retard du match aller (défaite 5-2).

Un teaser, publié sur les réseaux sociaux du club londonien mardi matin, met à l’honneur Claude Makélélé, ancien joueur de Chelsea… et du PSG. L’ex-milieu de terrain défensif a évolué dans le club londonien de 2003 à 2008, avant de filer dans le club de la capitale pour y terminer sa carrière en 2011.

« Beaucoup de choses peuvent changer en 90 minutes »

Le Mak’ adresse des mots d’espoir aux joueurs de Chelsea dans la vidéo. « Beaucoup de choses peuvent changer en 90 minutes », énonce l’ancien international français. « Le décor est planté à Stamford Bridge. L’avantage de jouer à domicile et une ambiance de stade électrique », ajoute-t-il avant d’apparaître et de finir par : « Rien n’est encore décidé ».

Le choix du cœur.

Le PSG a plus d’une chance sur 20 de se faire éliminer ce mardi

CT

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C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

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