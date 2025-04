Metz lâche des points précieux face au Red Star

Metz 2-2 Red Star

Buts : Van Den Kerkhof (8e) et Gueye (74e) pour Metz // Durand (32e) et Cissé (52e) pour le Red Star

La mauvaise opération du week-end pour Metz.

Le FC Metz n’est pas parvenu à prendre le dessus sur le Red Star ce samedi au stade Saint-Symphorien (2-2) à l’occasion de la 31e journée de Ligue 2. Les Grenats gaspillent là de précieuses unités dans la lutte pour le titre et la promotion vers la Ligue 1. Les Messins, troisièmes avec 61 points, accusent désormais trois points de retard sur Lorient (leader et qui a disputé un match de moins) et le Paris FC (vainqueur de Bastia plus tôt dans la journée). Le Red Star empoche de son côté un nul précieux pour le maintien et occupe toujours la quinzième place avec quatre unités d’avance sur Martigues, virtuel barragiste.

Ce sont les Grenats qui ouvrent le score. Trouvé par un centre de Matthieu Udol vers le second poteau, Kevin Van Den Kerkhof réussit parfaitement sa reprise de volée pour mettre les siens aux commandes (1-0, 8e). Les Franciliens ne tardent toutefois pas à sortir de leur coquille et égalisent peu après la demi-heure de jeu via Damien Durand, trouvé au premier poteau par Kemo Cissé (1-1, 32e). Au retour des vestiaires, le passeur se mue en buteur, puisque Cissé met les siens aux commandes d’une frappe croisée (1-2, 52e). En difficulté, Metz tarde à réagir, mais parvient à recoller au score via Idrissa Gueye, qui prend le dessus sur Bissenty Mendy dans un duel dans la surface pour trouver les filets d’une reprise de la tête (2-2, 74e). Malgré leurs efforts pour faire craquer des Franciliens sur les rotules en fin de match, les hommes de Stéphane Le Mignan ne parviennent pas à arracher la victoire face à leur public.

La fin des espoirs de titre pour les Grenats ?

