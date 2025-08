Le Mans accueille un fonds brésilien en tant qu’investisseur ainsi que… Novak Djokovic

Ça va sentir le feijão dans la cité des rillettes.

Depuis quelques jours, les rumeurs filaient plus vite que leur ombre au Mans. La presse avait même été conviée une première fois dans les entrailles du stade Marie-Marvingt ce mercredi matin pour parler avenir. Thierry Gomez, président du club depuis 2016, s’était alors contenté de confirmer des discussions « avancées » avec un mystérieux partenaire étranger, sans pour autant lâcher un seul nom.

Felipe Massa et Kevin Magnussen aussi dans la boucle

Ce vendredi, l’homme d’affaires de 62 ans a levé le voile. À l’occasion d’une conférence de presse, le président manceau a officialisé l’arrivée d’Outfield, un fonds d’investissement brésilien bien implanté sur le marché sud-américain et déjà gestionnaire du Coritiba FC, leader de la Serie B.

Sa future entrée au capital manceau reste minoritaire mais loin d’être anecdotique puisqu’elle arrive avec des noms qui claquent : Felipe Massa, ancien pilote chez Ferrari, Kevin Magnussen, ex-pilote Haas et reconverti en Hypercar et le tennisman serbe Novak Djokovic, 24 Grands Chelems au compteur. Le club assure que ces nouveaux investisseurs seront « actifs », avec l’idée d’apporter expertise, vision, et une caisse de résonance nouvelle au projet manceau. Affaire à suivre.

