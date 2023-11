Lyon officialise le départ de Fabio Grosso

Fabio Grosso aura gagné plus de points de suture que de points au classement.

Comme pressenti depuis ce jeudi matin, Fabio Grosso va bien être évincé de l’Olympique lyonnais, comme l’a indiqué le club rhodanien dans l’après-midi, évoquant une « procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello et Mauro Carretta. » Toujours dernier de Ligue 1, Lyon, malgré une victoire à Rennes début novembre, reste embourbé dans les tréfonds du classement. Incapable de remettre à flot un navire en train de couler, Grosso est le deuxième fusible à sauter cette saison à Décines, après Laurent Blanc à l’automne.

Une situation provoquée par les « résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l’équipe professionnelle ». Pour assurer l’intérim, on prend les mêmes et on recommence : Pierre Sage, le directeur du centre de formation, est donc nommé sur le banc, accompagné de Jérémy Bréchet et Jean-François Vulliez. Rémy Vercoutre remplace, lui, Sonny Anderson dans ce même organigramme. Avant de se déplacer chez un Racing Club de Lens encore meurtri de sa défaite contre Arsenal (6-0), il reste deux petits jours aux Lyonnais pour se remettre la tête à l’endroit et se ranger derrière leur nouveau staff.

🚨 Pierre Sage nommé provisoirement à la tête du groupe professionnel 🔴🔵 📰 Toutes les informations ici ⤵https://t.co/oqrXCb7xNA — Olympique Lyonnais (@OL) November 30, 2023

Toujours les mêmes Avengers pour assurer l’intérim.

