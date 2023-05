12 morts et une centaine de blessés dans un mouvement de foule au Salvador

La rencontre de première division salvadorienne entre l’Alianza FC et le CD FAS a été éclipsée par un drame humain, dans la nuit de samedi à dimanche. Selon Marca, au moins 12 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées, asphyxiées à la suite d’un mouvement de foule. Des supporters ont tout simplement tenté de forcer l’entrée de l’Estadio Cuscatlán, le stade national, entraînant une bousculade mortelle.

Aficionados señalan poca presencia de elementos de la @PNCSV en los accesos a sol, además se ordenó el cierre de puertas pese a que aún no habia ingresado afición que pago boleto. pic.twitter.com/y4zqiqGS4y — Escenario (@escenariosv) May 21, 2023

Des centaines de policiers, de militaires et même des équipes de la Protection civile ont été dépêchées pour éviter plus de dégâts. Ainsi, au moins 500 personnes ont pu être sauvées, et une partie a pu être redirigée vers des établissements de santé. Une enquête visant « les équipes et leur direction, l’État, la billetterie, la Ligue et la Fédération » a été ouverte. La FESFUT, la Fédération salvadorienne, dit « regretter profondément » les événements du Cuscatlán, qui ont définitivement interrompu la rencontre pour une évacuation grandeur nature.

