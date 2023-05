Le championnat du Salvador définitivement arrêté

On coupe court.

La semaine dernière, au moins 12 personnes sont mortes et une centaine d’autres ont été blessées dans une bousculade géante pendant une rencontre de première division salvadorienne. En conséquence de quoi, la Fédération nationale (Fesfut) a décidé de mettre fin au tournoi de clôture qui vient accompagner la fin de la saison de championnat. Dans un communiqué, la Fesfut et les clubs du pays ont déclaré que « cette mesure a été prise au vu de la gravité des faits et de la nécessité de garantir les conditions de sécurité des installations sportives ».

Concernant les équipes qui représenteront le Salvador lors du tournoi de la Concacaf, elles ont été choisies en fonction des résultats de l’année précédente. Les premier et deuxième du tournoi 2022 – FAS et Jocoro –, ainsi que l’équipe ayant brassé le plus de points au classement de la saison régulière, Aguila, sont les heureux gagnants et ambassadeurs du pays lors du prochain tournoi.

Le vrai concept de faire d’une pierre deux coups.

OM-Milan 1993 : une finale gagnée à l'italienne