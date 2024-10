Fumée blanche pour la diffusion de la Serie A en France !

C’EST PAS TROP TÔT !

Privée de diffuseur depuis le début de la saison, la Serie A va enfin revenir à l’écran en France. La chaîne L’Equipe a en effet confirmé ce mardi l’acquisition des droits d’une partie du championnat italien pour les deux prochaines saisons. Le groupe diffusera deux rencontres par journée, via sa chaîne et sa plateforme en ligne. Le choc opposant Milan à Naples ouvrira le bal dès ce soir (20h45). Prochains rendez-vous de la semaine, tous sur la chaîne : Roma-Torino jeudi (20h45), Monza-Milan samedi (20h45) et Inter-Venise dimanche (20h45). « A partir de la semaine prochaine, un match sera diffusé en clair sur la chaîne L’Equipe et un autre sera inclus dans l’abonnement L’Equipe sur la plateforme L’Equipe live foot », précise le groupe. Il diffusera aussi la Coupe d’Italie ainsi que la Supercoupe.

Le foot en clair n’est pas mort.

