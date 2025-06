Vrais reconnaissent vrais.

À 38 ans, Lionel Messi a démontré qu’il était encore capable d’être percutant contre la meilleure équipe d’Europe, à savoir le Paris Saint-Germain. Pendant 90 minutes, l’Argentin aura été le seul à apporter du danger dans le camp des Parisiens, ce qui n’a pas empêché le club de la capitale française de dérouler et de l’emporter 4-0, quatre buts inscrits dès la première période.

Impuissant pendant le match, Messi a assuré au micro de la chaîne sud-américaine DSports après la rencontre que le PSG était « une grande équipe, qui vient de remporter la dernière Ligue des champions, et la vérité, c’est qu’elle est très bonne ». Quelle surprise !

Dans les couloirs après la rencontre, l’octuple Ballon d’or a affirmé qu’ils « étaient des coéquipiers avec qui j’ai eu une très bonne relation lors des deux années que j’ai passées à Paris », en parlant d’Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma ou encore Presnel Kimpembe.

« Avec ceux qui restent et avec tout le monde, j’ai eu une très bonne relation. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Avec les nouveaux, je n’en ai pas partagé, c’est vrai, mais il y a toujours du respect avec tous, et je suis très reconnaissant de ça, du traitement des gens et aujourd’hui, une fois de plus, comme toujours. »

Le calumet de la paix.