Quand Lionel Messi s’en prenait verbalement à Vitinha

Un parfum de rédemption a embaumé le Parc des Princes ce mardi soir, à l’occasion de la victoire du PSG face au Borussia Dortmund (2-0) en Ligue des champions. Un succès insufflé notamment par les mouvements de Vitinha, tantôt sur son côté droit en compagnie d’Achraf Hakimi, tantôt dans l’axe pour gêner l’entrejeu de Dortmund. Sa passe décisive pour le Marocain a d’ailleurs permis à Paris de faire le break. Et avec la confiance de Luis Enrique, le milieu de terrain semble enfin à la hauteur des attentes placées en lui depuis son arrivée dans la capitale l’été dernier.

Car pour le Portugais, cette première année n’aura pas été simple. Critiqué par les supporters – notamment lors de sa prestation contre le Bayern Munich en huitièmes de finale de C1 la saison dernière – Vitinha a surtout souffert du traitement assez néfaste réservé par certains coéquipiers. À l’image de Lionel Messi. Ce mercredi, L’Équipe apprend ainsi que les doutes du Lusitanien venaient surtout de ses rapports « très tendus » avec l’Argentin. Quelques semaines après son titre de champion du monde, et suite à une intervention un peu musclée sur sa cheville, La Pulga aurait en effet hurlé à son jeune coéquipier : « Non seulement, tu es faible, mais en plus, tu me fais mal. » Il a fallu l’intervention de Danilo Pereira pour rassurer son compatriote, mis à bout par ces tensions. Depuis, Lionel Messi se la coule douce aux États-Unis, et Vitinha s’épanouit enfin.

C’est donc ça qu’on appelle « relâcher la pression » ?

