Pronostic Atlético Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético prend le dessus sur la Real Sociedad

L’Atlético Madrid avait connu une première partie de saison compliquée, finie en dehors du Top 4 et marquée par une dernière place dans sa poule de C1. Depuis la fin du Mondial, les Colchoneros se sont repris et ont effectué une très belle remontée. Déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, les Matelassiers ne vont pas galvauder ces dernières journées puisque la bande à Diego Simeone veut terminer devant son grand rival du Real Madrid. En milieu de semaine, l’Atlético a été tenu en échec par une équipe de l’Espanyol (3-3) au terme d’une rencontre spectaculaire. Les Colchoneros ont parfaitement démarré leur match pour mener 3-0 mais ont lâché en fin de rencontre, ce qui a permis le retour des Catalans. Dans une forme incroyable dans cette fin de saison et en l’absence de Morata, Griezmann s’est de nouveau signalé avec son 14e but, qui vient s’ajouter à ses 13 passes décisives. Suite à ce match nul, l’Atletico est redescendu à la 3e place avec 1 seul point de retard sur le Real. Ce dimanche, les Colchoneros retrouvent le Wanda Metropolitano où ils restent sur 8 victoires de rang.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Real Sociedad sort d’une excellente semaine au cours de laquelle elle est allée s’imposer au Camp Nou face à un Barca déjà champion (1-2), avant de prendre le dessus sur Almeria (1-0) à domicile avec une réalisation de Kubo. Ces succès permettent à la Real Sociedad de conserver 5 points d’avance sur Villarreal, qui ne faiblit pas dans cette dernière ligne droite. L’objectif est simple pour le club basque qui doit remporter l’un de ses deux derniers matchs soit face à l’Atletico soit face au FC Séville lors de la dernière journée pour s’assurer un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Cette mission ne sera pas simple face à deux équipes en forme. Pas toujours à l’aise loin de ses bases cette saison, la Real reste cependant sur deux victoires face à Osasuna (0-2) et donc contre un FC Barcelone démobilisé (1-2). Ce dimanche, les protégés d’Alguacil auront un challenge bien différent face à une formation de l’Atlético très forte à domicile. Depuis 2005, le club basque ne s’est imposé qu’une seule fois à Madrid (en 2013) pour 4 nuls. Sur 8 victoires consécutives devant son public, l’Atlético devrait s’imposer face à une formation de la Real Sociedad pas spécialement performante en déplacement.

► Le pari « Victoire Atletico » est coté à 2,00 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 200€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Griezmann buteur » est coté à 2,81 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 281€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Atlético – Real Sociedad avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Atletico Madrid Real Sociedad encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

L'OM braque le Milan et monte sur le toit de l'Europe