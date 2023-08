Mercato : Manchester United peine à se débarrasser d'Harry Maguire

Un éclair de lucidité.

Depuis de longues semaines, West Ham piste avec insistance Harry Maguire tandis que Manchester United veut s’en débarrasser à tout prix. Le transfert avait donc tout pour se concrétiser rapidement. Il a pourtant tardé et West Ham, lassé d’attendre, aurait décidé de jeter l’éponge et cherche un autre défenseur central, selon The Guardian. Un accord aurait pourtant été trouvé entre les deux clubs (à hauteur de 35 millions d’euros) et David Moyes était prêt à faire de l’international anglais son taulier en défense en lui confiant même le brassard de capitaine à la suite du départ de Declan Rice à Arsenal.

Mais, pourtant en quête de temps de jeu en vue de l’Euro 2024, Maguire ne s’est pas empressé de faire ses valises, à cause d’une histoire de gros sous. Conscient de la baisse de salaire qui allait l’attendre à West Ham, l’ancien défenseur le plus cher du monde (87 millions, en 2019) réclamerait une prime de départ, à deux ans de la fin de son contrat avec les Red Devils. Selon le média britannique, le Mancunien voudrait 7 millions de livres (8,2 millions d’euros) avant de quitter Old Trafford. Harry Maguire est passé quatrième dans la hiérarchie des centraux à MU, en témoigne la rencontre de lundi face à Wolverhampton où durant laquelle tous ses concurrents (Lisandro Martínez, Victor Lindelöf et Raphaël Varane, qui a même marqué le but de la victoire) ont joué.

Direction le loft ?

