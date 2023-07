Arsenal fait sauter la banque pour Declan Rice

Les Gunners ont fait sauter la banque.

Après avoir attiré Kai Havertz contre un joli chèque en provenance de Chelsea, Arsenal a fait encore plus fort cette fois pour s’attacher les services de Declan Rice. Le milieu de terrain international anglais de 24 ans, qui a passé les dix dernières années de sa vie dans l’Est de Londres du côté de West Ham, s’est engagé avec le vice-champion d’Angleterre pour une somme avoisinant les 120 millions d’euros (105 millions de £ selon les médias anglais). Tout simplement le transfert le plus coûteux de l’histoire de l’ancienne maison d’Arsène Wenger, ainsi que le transfert le plus cher pour un joueur anglais.

Titulaire en puissance au poste de milieu défensif des Three Lions, Rice compte 43 sélections avec l’Angleterre et quitte West Ham sur un maintien acquis en Premier League assorti d’une victoire en Ligue Europa Conférence League. La nouvelle machine à laver d’Arsenal va donc découvrir la Ligue des champions l’an prochain, et tenter d’aider la bande dirigée par Mikel Arteta à enfin détrôner l’ogre Manchester City. Rice s’est engagé jusqu’en 2028 avec Arsenal.

À ce rythme dans cinq ans, tout le monde aura oublié les 160 millions d’euros dépensés par le Barça pour Philippe Coutinho en 2018.

Jurriën Timber quitte l'Ajax pour Arsenal