Un député ghanéen s’excuse auprès de Harry Maguire après s’être moqué de lui

La rédemption continue pour Harry.

Il y a un an, le nom de Harry Maguire avait pris une nouvelle dimension dans le monde du trashtalking en passant les portes du parlement ghanéen. Le vice-président du pays, Mahamudu Bawumia, avait été traité de « Maguire de l’économie » par le député Isaac Adongo. Mercredi soir, ce dernier s’est excusé auprès du défenseur de Manchester United, le décrivant comme « un joueur qui a passé un cap et peut transformer une équipe », comme un « joueur-clé ».

Ghanaian MP Isaac Adongo has apologised to Harry Maguire after using the defender to mock a political rival last year… 👀 pic.twitter.com/psopJ5lnOY

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 23, 2023