Sans Maguire, Manchester United est à la peine

Incroyable mais vrai.

La statistique risque d’en étonner plus d’un, mais elle est pourtant bien réelle. Titulaire et buteur pour la victoire mardi soir de Manchester United face à Copenhague, Harry Maguire risque bien de revenir dans le débat pour la place de titulaire en défense centrale. Décrié à son poste, force est de constater que quand il joue, United ne perd presque pas. Depuis octobre 2022, toutes compétitions confondues, Manchester United n’a perdu qu’une fois lorsque Maguire était titulaire, pour 16 victoires et un ratio de 0,7 but encaissé par match. Avec 13 défaites en 42 matchs, ainsi que 7 matchs nuls, le pourcentage de victoires des Mancuniens tombe à 54% quand Maguire est absent, contre 94% quand le défenseur anglais est titulaire.

The numbers with and without Harry Maguire in the Manchester United side 👀#BBCFootball pic.twitter.com/uzguLeQzrZ — BBC Sport (@BBCSport) October 25, 2023

De quoi donner des maux de tête à Ten Hag ?

