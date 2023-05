Manchester United piégé à West Ham

West Ham 0-1 Manchester United

But : Benrahma (27e)

Et De Gea fauta…

Alors que la demi-heure de jeu arrivait à West Ham et que Manchester United semblait bien dans sa partie, le gardien espagnol s’est complètement manqué sur une frappe peu dangereuse de Benrahma. Voilà comment les Hammers ont ouvert le score et dessiné leur court succès, lors de la 35e journée de Premier League. Une victoire précieuse qui permet aux vainqueurs de prendre de la marge sur la zone de relégation, mais serrée : les Red Devils ont touché le poteau à deux reprises (par Rashford, puis par Antony), et Eriksen comme Fernandes ont raté le cadre dans une position idéale.

La grosse boulette de David De Gea pour le but de Benrahma 😭#WHUMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/T0rPBLP0Hb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 7, 2023

En seconde période, les locaux ont cru faire le break au moins trois fois. Sauf que la réalisation d’Antonio a été annulée en raison d’une faute, que celle de Soucek a été refusée à cause d’un hors-jeu et que Paqueta a vu l’attaquant sortir involontairement sa tentative. De leur côté, les visiteurs n’ont pas su réagir ni mettre assez de pression sur leurs adversaires pour ne serait-ce qu’égaliser. Résultat : Newcastle, pourtant à portée de tir, conserve ses deux points d’avance en troisième position, et Liverpool reste en embuscade en cinquième à seulement une unité des Mancuniens (qui ont, cependant, un match supplémentaire à disputer).

Sinon, il y avait Butland sur le banc des remplaçants.

West Ham (4-2-3-1) : Fabianski – Kehrer, Ogbonna, Aguerd, Cresswell (Emerson, 98e) – Rice, Soucek – Paqueta (Downes, 95e), Benrahma (Fornals, 87e), Bowen – Antonio (Johnson, 96e). Entraîneur : Moyes.

Manchester United (4-3-3) : De Gea – Wan-Bissaka (Dalot, 87e), Lindelof, Shaw, Malacia (Fred, 88e) – Casemiro, Eriksen (Sabitzer, 74e), Fernandes – Antony (Sancho, 74e), Weghorst (Martial, 57e), Rashford. Entraîneur : Ten Hag.

