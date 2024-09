« Plus on provoque les gens, plus ils s’agacent », lance Koke après les incidents du derby madrilène

Le derby de la honte.

Le match opposant les deux mastodontes de Madrid a connu un dénouement extraordinaire avec le but d’Ángel Correa dans le temps additionnel, venu arracher le nul pour l’Atlético (1-1). Mais on a bien failli passer à côté de ce beau scénario, ce dimanche. Quelques minutes avant tout ça, le match avait totalement dégénéré. On joue alors la 66e minute de jeu, et des supporters de l’Atléti s’en sont pris à Thibaut Courtois, coupable d’avoir chambré les Suffradors sur l’ouverture du score des Madrilènes par Éder Militão. En réponse ? L’ancien gardien des Colchoneros a été visé par des projectiles et a même reçu un sac rempli d’excréments…

Cette situation a obligé l’arbitre à stopper le match pendant une dizaine de minutes. Après le rencontre, la tension ne s’est pas apaisée, et la plaque du gardien belge, aux abords du Civitas Metropolitano, a été complètement détruite.

🔥 DESTROZAN LA PLACA DE COURTOIS. 👉🏻 Escupitajos, basura… tras el derbi madrileño. pic.twitter.com/yDfM5v8sr7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2024

En conférence de presse, Koke est revenu sur cette situation complètement dingue, sans prendre la peine de l’apaiser. « Plus on provoque les gens, plus ils s’agacent. Ça ne justifie rien, mais ils se sont sentis provoqués », a lancé froidement le capitaine colchonero. « Si on provoque, il peut y avoir des réactions », a justifié Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, avant de demander le maximum de sanctions. « On n’a pas besoin de ces gens dans nos stades . »

Une personne déjà identifiée

Ça tombe bien, certains pourraient bien terminer la saison devant la télé. Dans un communiqué, le club espagnol a annoncé avoir déjà identifié un des protagonistes de cette triste soirée. Le club « appliquera le régime interne prévu pour les cas très graves aux personnes qui ont été impliquées dans cet incident ».

Le derby risque bien de se prolonger encore un petit moment.

L’Atlético rattrape le Real Madrid au finish