Ils se rasent la tête en soutien à leur coéquipier atteint d’un cancer

En Suède, les joueurs et le staff du Kalmar AIK FK ont réalisé un beau geste de solidarité vis-à-vis de leur coéquipier Markus Heman. Atteint d’un cancer, ce dernier a eu la surprise, en débarquant dans les vestiaires du pensionnaire de 5e division, de voir ses potes avec la boule à zéro. Tous sont en effet passés sous la tondeuse pour lui témoigner leur soutien en ces temps difficiles. Attention, séquence poussière dans l’œil.

Vi står enade i kampen mot cancer! #fuckcancer 💙 pic.twitter.com/J81mD6pVzc — Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

Samedi dernier, le club de la ville portuaire recevait le Tvärskogs IF dans un match complètement fou (0-3 à la mi-temps, 3-3 score final) et lors duquel Heman a de nouveau été mis à l’honneur. Les recettes ont été reversées à la lutte contre le cancer et en parallèle, une collecte de fonds a déjà rapporté plus de 150 000 euros.

