Pronostic Sassuolo Naples : Analyse, cotes et prono sur le match de Serie A

Le Napoli intraitable face à Sassuolo

En ouverture de la 23e journée de Serie A, le Napoli se déplace à Sassuolo dès vendredi pour lui permettre d’avoir quelques jours de récupération avant son 8e de finale de Ligue des champions face à l’Eintracht Francfort. Avec une seule victoire en 11 journées de championnat, Sassuolo n’était pas au mieux il y a quelques semaines, mais s’est bien reprise depuis quelques rencontres. En effet, les Neroverdi restent sur 4 matchs sans la moindre défaite avec des nuls contre Monza (1-1) et l’Udinese (2-2) pour des succès face à deux grosses écuries, l’AC Milan (2-5) et l’Atalanta Bergame (1-0). À la suite de ces bons résultats, Sassuolo est remonté à la 15e place avec 7 points d’avance sur la zone de relégation. Les partenaires de Berardi sont conscients qu’ils doivent accentuer leur avance, car le Hellas Vérone revient fort. Dans cette formation, on retrouve plusieurs Français avec Defrel, Lauriente ou Maxime Lopez.

En face, le Napoli est incroyable cette saison. En effet, les Partenopei caracolent en tête de Serie A avec pas moins de 15 points d’avance sur l’Inter Milan. Depuis le début de saison, le Napoli est une machine à gagner avec pas moins de 19 succès en 22 rencontres. Seule l’Inter lors de la reprise est parvenue à s’imposer contre la bande à Spalletti en Serie A. Depuis cette défaite, le Napoli enchaîne les victoires avec 6 victoires de rang et un duo Osimhen – Kvaratskhelia inarrêtable. Le Nigérian domine le classement des buteurs avec 17 réalisations, tandis que le Géorgien en compte 9 pour autant de passes décisives. Hormis contre la Roma, les partenaires de Di Lorenzo se sont à chaque fois imposés avec au moins deux buts d’écart. Impressionnant, le Napoli devrait prendre le dessus sur une équipe de Sassuolo pas toujours régulière.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

