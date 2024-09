Raphaël Reynaud aux anges après la qualif’ des Bleus du futsal pour les quarts

Dyth-Iran-bique.

Les Bleus l’ont fait. Après la polémique du match face à l’Iran, les joueurs de Raphaël Reynaud ont balayé ce qui est déjà un mauvais souvenir d’un revers de main en venant à bout de la Thaïlande (5-2), ce vendredi. Grâce à ce succès, les Français se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les quarts de finale de la Coupe du monde, où ils retrouveront le Paraguay lundi (14h30). De quoi ravir leur sélectionneur.

« Je suis extrêmement fier de mes joueurs. Notre tournoi est réussi depuis notre victoire contre le Venezuela. Maintenant, on est des compétiteurs, on est là pour fermer le gymnase et rendre les clefs au propriétaire en partant, a-t-il déclaré après la rencontre. Malgré la polémique, on était très serein tout au long de la semaine, il y avait beaucoup d’intox derrière tout ça. On a vraiment été très bien dans notre façon de gérer la pression. La préparation était orientée uniquement sur le jeu. »

Et de conclure en évoquant l’adversaire de lundi : « L’année dernière, on a eu le nez creux, on est allé jouer au Paraguay. Ils vont systématiquement en quarts depuis des années. On avait pris deux fois 5-2. J’ai un respect incroyable pour cette équipe. »

