Les Bleus du futsal passent en quarts !

Toujours pas dehors.

Après être sortis de leur poule sans forcer, jusqu’à être pris dans un début de scandale de match arrangé pour la troisième rencontre face à l’Iran, les Bleus ont assuré l’essentiel face à la Thaïlande, en huitièmes (5-2), non sans trembler.

Portés par un Francis Lokoka en fusion dans ses buts dès les premières minutes, les partenaires d’Ouassini Guirio ont d’abord été impeccables, alternant phases de possessions et contre-attaques tranchantes. Devant au score dès la neuvième minute grâce à une faute de main du gardien thaïlandais sur une frappe de Steve Bendali, les Bleus ont même fait le break dès le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Mamadou Touré. Jusque-là impériaux.

🇫🇷 Les Bleus ne ralentissent pas ! 2-0 contre la Thaïlande #lequipeFOOT pic.twitter.com/UOkn3t9E2G — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 27, 2024

Puis, petit relâchement coupable et quelques sueurs froides dont se serait bien passé Raphaël Raynaud, le sélectionneur français. En face, par deux fois, les Thaïlandais sont revenus à un but, notamment après le piqué du pied gauche d’Abdessamad Mohammed. Finalement, Souheil Mouhoudine et Ayoub Saadaoui ont permis aux Bleus de s’envoler définitivement en toute fin de match.

🇫🇷 🥳 ILS L’ONT FAIT ! La France bat la Thaïlande 5-2 et file pour la première de son histoire en ¼ de finale de la Coupe du monde de futsal #lequipeFOOT pic.twitter.com/v4YgRwF4kN — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 27, 2024

Résultat, une victoire qui envoie les Français en quarts. Lundi (14h30), ils devront écarter le Paraguay à Bukhara (Azerbaïdjan) pour une place dans le dernier carré.

Le rêve ne fait que commencer.

