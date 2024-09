Futsal : la France ne sera pas exclue de la Coupe du monde

Une peur bleue sans conséquences.

L’équipe de France de futsal a composté ce dimanche son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au terme d’une rencontre polémique. Sèchement battue par l’Iran (1-4), l’équipe de Raphaël Reynaud a été accusée d’avoir volontairement levé le pied pour s’ouvrir la voie à une partie de tableau plus favorable sans le Brésil, premier du classement mondial et principal favori de la compétition. Le Paraguay, potentiel adversaire des Bleus en quarts, et la Syrie, éliminée de la phase de groupes en tant que moins bon troisième, ont déposé une réclamation auprès de la FIFA afin d’exclure les deux équipes.

Mais d’après les informations de Ouest-France, ces procédures ne devraient pas aboutir, et aucune des deux nations ne sera exclue. La France pourra bel et bien affronter la Thaïlande au tour suivant, malgré les critiques exacerbées du sélectionneur asiatique Miguel Rodrigo, qui avait affirmé que les deux pays concernés représentaient « une honte mondiale » ayant « déshonoré notre sport ». L’Iran a d’ailleurs déposé une plainte pour diffamation contre l’intéressé après ces propos. Du côté des Bleus, on se lave les mains de toute tricherie : « On n’a enfreint aucun règlement, cite une source interrogée par Ouest-France. On est au travail pour préparer ce huitième de finale, le match le plus excitant de notre histoire. »

La France accusée d’avoir offert un remake de RFA-Autriche de 1982 : c’est Michel Hidalgo qui doit se retourner dans sa tombe.

Raphaël Varane, obsolescence programmée