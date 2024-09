Les Bleus du futsal dans le dernier carré !

Comme des grands !

L’histoire aura été longue à se dessiner, mais l’équipe de France l’a fait : elle sera au rendez-vous dans le dernier carré de la Coupe du monde de futsal après sa victoire en quarts contre le Paraguay (2-1), ce lundi après-midi. Avec une belle première période, la troupe de Raphaël Reynaud a eu les occasions pour faire la course en tête, mais les frappes de Tchaptchet (10e) et de Mohammed (11e) ont à chaque fois trouvé le gardien paraguayen sur leur chemin. Sur un exploit solitaire, Touré a même éliminé deux défenseurs et effacé le gardien, mais sa tentative du gauche est enlevée in extremis sur la ligne (16e). Il a alors fallu attendre les toutes premières minutes de la seconde période pour voir la France passer devant : sur une superbe passe de Mouhoudine, Guitio a envoyé un pétard sous la barre (1-0, 22e).

Lokoka encore une fois décisif

Le show Lokoka, le gardien français, a alors pu commencer : une déviation de la frappe de Silas (24e), une autre tentative repoussée sur le poteau et aussi une parade cinq étoiles, de la main gauche, à la suite d’un réflexe incroyable (27e). Ce qui n’a pas empêché Martinez de remettre les compteurs à zéro d’un tir puissant du droit (1-1, 28e). Oui, mais ces Français ont de la ressource et ils ont repris les devants à cinq minutes de la fin de partie, avec un but signé Mohammed (2-1, 34e).

🥳 C'est fait, les Bleus sont en demi-finales de la Coupe du monde de futsal ! Ils s'imposent 2-1 en quarts contre le Paraguay, pour leur première participation ! #lequipeFUTSAL pic.twitter.com/BAfyuMYaJp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 30, 2024

Une délivrance qui méritait bien une célébration saumon chère à tous les amateurs de FIFA 15. Les Bleus ont eu chaud, quand même, dans les dernières secondes, surtout en voyant l’ultime tentative de Francisco Martinez toucher la barre et le poteau, sur une action checkée à la VAR après le coup de sifflet final. Voilà l’équipe de France en demies, ce sera contre le Kazakhstan ou l’Argentine, jeudi prochain.

Un nouveau France-Argentine, on ne dit pas non.

