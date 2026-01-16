Mo Salah sera-t-il de la partie contre l’OM ?

Pas de pause pour le Pharaon ? Comme l’a annoncé Arne Slot ce vendredi, Mohamed Salah pourrait déjà faire son retour sous le maillot de Liverpool mercredi prochain contre l’Olympique de Marseille, au Vélodrome.

Lors de la conférence de presse avant le match de samedi contre Burnley, le coach des Reds a été interrogé sur la date de retour de l’Égyptien. Sa réponse fut claire : « La semaine prochaine ! » D’autant plus avec la blessure d’Alexander Isak, les fans de Liverpool attendent avec impatience le retour de l’attaquant.

Slot ouvre la porte à la présence de Salah contre Marseille

En même temps, le coach néerlandais a souligné que sa star devait d’abord se concentrer sur le match pour la troisième place de la CAN contre le Nigeria : « Tout d’abord, il doit jouer un autre grand match pour l’Égypte samedi, puis il reviendra chez nous et je suis heureux qu’il revienne. » Interrogé sur la possibilité que Salah soit déjà sur le terrain mercredi prochain en Ligue des champions contre Marseille, Slot a précisé : « C’est quelque chose dont nous discutons ensemble en ce moment. »

