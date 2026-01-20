S’abonner au mag
Le PSG avec Mayulu et Barcola pour défier le Sporting

Le PSG avec Mayulu et Barcola pour défier le Sporting

La compo gagnante ? Luis Enrique a tranché. Privé de João Neves et Achraf Hakimi pour ce déplacement sur la pelouse du Sporting, le tacticien asturien a décidé de faire confiance à Senny Mayulu dans l’entrejeu. Le jeune français accompagne ainsi Vitinha et Fabián Ruiz, tandis que Warren Zaïre-Emery poursuit son intérim dans le couloir droit d’une défense également composée de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Dembélé encore en feu ?

Devant, Ousmane Dembélé sera encadré par Désiré Doué et Bradley Barcola, tandis que Khvicha Kvaratskhelia sortira du banc. L’occasion parfaite pour le Ballon d’or en titre de poursuivre son incroyable début d’année, quelques jours après avoir illuminé la rencontre contre Lille ? En face, le club portugais tentera de s’appuyer sur Francisco Trincão et sa pépite Geny Catamo, auteur d’un doublé il y a quelques jours contre Casa Pia.

Les futures pépites à dénicher pour Luis Campos ?

Pourquoi le PSG doit fuir la tentation du copier-coller

