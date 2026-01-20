Lucien Muller est mort

Une légende s’en est allée. L’ancien milieu de terrain international tricolore Lucien Muller s’est éteint ce mardi, à l’âge de 91 ans. Capé à seize reprises, il avait notamment participé à la demi-finale du premier Euro en 1960, perdue contre la Yougoslavie (4-5). Formé à Strasbourg, il avait ensuite marqué de son empreinte Reims, avant de rejoindre le Real Madrid puis le Barça (pour trois saisons, à chaque fois). Le club champenois a d’ailleurs publié un long message d’hommage à son ancienne légende sur ses réseaux sociaux.

🖤 Le Stade de Reims a appris avec tristesse la disparition de Lucien Muller, véritable Légende du Club, comptant 201 matchs et 31 buts en Rouge & Blanc. Joueur marquant des années fastes du Club, celui que l'on surnommait "Le Petit Kopa" avait notamment été sacré Champion de… pic.twitter.com/WfZI6HtrHR — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 20, 2026

« On se souviendra bien sûr de l’immense figure du football et de l’histoire du Stade qu’il incarnait. Mais il restera tout autant dans les mémoires comme un homme bienveillant et respecté de tous, a déclaré le président Jean-Pierre Caillot sur le site officiel du club. Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer se souviennent de sa gentillesse. Par son humanité autant que par son talent, il incarnait des valeurs chères à notre club. Sa disparition nous attriste profondément et nos pensées les plus sincères vont à sa famille, à ses proches et à tous ceux qu’il a marqués. »

