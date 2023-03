Just Fontaine est décédé

Just Fontaine, monument du football hexagonal, s’est éteint ce mercredi 1er mars 2023, à 89 ans. Attaquant redoutable, formé à l’USM de Casablanca (1950-1953), il brillera sous les couleurs de l’OGC Nice (1953-1956), avant d’étoffer celles du grand Stade de Reims (1956-1962). International français à 21 reprises (30 buts), « Justo » aura surtout symbolisé son immense carrière par le record de pions marqués sur une seule édition de Coupe du monde : treize réalisations, inscrites lors de ses six matchs disputés en Suède, à l’été 1958. Record toujours d’actualité, qui lui a d’ailleurs valu un Soulier d’or symbolique en 2014.

𝗨𝗻𝗲 𝗲́𝘁𝗼𝗶𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀, 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗿, 𝘂𝗻 𝗥𝗲́𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗹𝗲́𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 💫 À sa famille, à ses proches, le SDR adresse ses plus sincères condoléances 🙏#JustFontaine #LégendeSDR pic.twitter.com/0oFAIKJ9AB — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 1, 2023

Demi-finaliste de ce Mondial 1958 (défaite face au Brésil d’un jeune Pelé, 5-2), Just Fontaine a également été meilleur buteur de la C1 (Coupe d’Europe des clubs champions) la même année, lors de l’incroyable parcours rémois, achevé en finale face au Real Madrid (2-0). Autres lignes à ajouter à son palmarès : quatre fois champion de France (1956 à Nice, 1958,1960 et 1962 à Reims); deux fois vainqueurs de la Coupe de France (1954 à Nice, 1958 à Reims), et deux fois meilleur artificier du championnat de France (1958 et 1960 à Reims).

Adieu légende.

Et dire que Just Fontaine ne devait pas être titulaire au Mondial 1958…